O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»
- Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
- Τι συνέβη και οι γονείς άφησαν τον 17χρονο με αυτισμό στο κέντρο φροντίδας
- Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
- Στη φυλακή ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
Ο Γιώργος Σαμπάνης «μάγεψε» την Αθήνα με μια μεγάλη sold out συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας τη φετινή επιτυχημένη του περιοδεία «Νιώσε Ο,τι Νιώθω tour».
Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του έγινε ένα με το κοινό, μέσα από τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σαμπάνης ερμήνευσε πρώτη φορά μετά την επίσημη κυκλοφορία του από την Panik Records το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν», καθώς και μερικές από τις δεκάδες επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει και συνθέσει, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική.
Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα – έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό» όπου ο Γιώργος Σαμπάνης θα βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν.
Μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν τη συναυλία ήταν δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως οι Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιαννατσούλια και Νίκος Γρίτσης, καθώς και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος με το team της εταιρείας.
- Ο Αρίγκο Σάκι θέλει τον Ζιντάν στον πάγκο της Γιουβέντους
- Το χρηματιστήριο των… Νόμπελ – Πώς διαμορφώνεται το έπαθλο
- LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
- Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
- LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
- Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις