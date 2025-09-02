Γιώργος Σαμπάνης: Συναρπαστική συναυλία με εκπλήξεις στην Αθήνα

Ο Γιώργος Σαμπάνης λέει στο κοινό «Νιώσε Ό,τι Νιώθω» και έρχεται για μία συναρπαστική συναυλία στην Αθήνα, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του θα συναρπάσει με τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του, ενώ επιφυλάσσει και εκπλήξεις.

Μαζί του η ξεχωριστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη.

Με τη συναυλία της 1ης Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας κορυφώνεται η φετινή καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Σαμπάνη «Νιώσε Ό,τι Νιώθω Tour», μία παραγωγή της Panik Live Productions, που ξεκίνησε τον Ιούνιο προκάλεσε κοσμοσυρροή σε κάθε σταθμό της.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα.

Εισιτήρια στο inTickets

και στα καταστήματα Public.