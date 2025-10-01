magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του
Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του

Το τραγούδι «ντύνεται» με εικόνες γεμάτες καταιγιστικές εξελίξεις και σασπένς, όπου μία στιγμή αρκεί για να παγιδεύσει αλλά και να ανατρέψει τα πάντα

Ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει την πλούσια μουσική διαδρομή του με το «Προς Το Παρόν», ένα τραγούδι που αγαπήθηκε εκ νέου μέσα από τις συναυλίες του, το οποίο παρουσιάζεται με νέα και δυναμική ενορχήστρωση και συνοδεύεται από μία συναρπαστική ταινία μικρού μήκους.

Το «Προς Το Παρόν», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι μια από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες που έχει συνθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης και έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, καθώς κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς. Τους στίχους έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Το τραγούδι «ντύνεται» με εικόνες γεμάτες καταιγιστικές εξελίξεις και σασπένς, όπου μία στιγμή αρκεί για να παγιδεύσει αλλά και να ανατρέψει τα πάντα. Η μικρού μήκους ταινία, που σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος, αναδεικνύει το δέσιμο των ανθρώπων με τα πρόσωπα αλλά και με τον χρόνο, δείχνοντας ότι το παρελθόν και το μέλλον ισχύουν μόνο… «προς το παρόν».

YouTube thumbnail

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκεται διαρκώς στο studio ετοιμάζοντας τραγούδια για το επερχόμενο album του. Παράλληλα, προετοιμάζεται να συναρπάσει μουσικά όλη την Αθήνα, τόσο με τη μεγάλη συναυλία στις 12 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, όσο και με τις εμφανίσεις του, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στον «Βοτανικό», όπου θα ξεκινήσει προσεχώς μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.

Βρείτε το «Προς Το Παρόν» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pros-to-paron

