Γιώργος Σαμπάνης: Αλλάζει την ημερομηνία της συναυλίας του στο Κατράκειο λόγω της απεργίας

Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν ότι η συναυλία της Αθήνας που επρόκειτο να γίνει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας μεταφέρεται για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Για ποιο λόγο έγινε η αλλαγή η ημερομηνία της συναυλίας

Η αλλαγή ημερομηνίας αποφασίστηκε καθώς στην απεργία, που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, συμμετέχει και το σωματείο των μουσικών, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Τι θα συμβεί με τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Όσοι επιθυμούν επιστροφή χρημάτων μπορούν να την αιτηθούν από σήμερα (26 Σεπτεμβρίου) έως και τις 5 Οκτωβρίου μέσω του live chat του more.com ή στο support@paniklive.gr.

Με τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα κορυφώνεται η φετινή επιτυχημένη περιοδεία του Γιώργου Σαμπάνη, «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour».

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης θα χαρίσει στο κοινό ένα συναρπαστικό μουσικό βράδυ με τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του, την «εκρηκτική» ενέργειά του, αλλά και εκπλήξεις.

Μαζί του η ξεχωριστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη.

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr

https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/music/giorgos-sampanis-niose-oti-niotho/