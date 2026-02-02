magazin
Γιώργος Σαμπάνης: Το συναρπαστικό video – έκπληξη με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Σπυρόπουλο!
Music Stage 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:33

Γιώργος Σαμπάνης: Το συναρπαστικό video – έκπληξη με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Σπυρόπουλο!

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη και τη συγχώρεση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία «Δε Μ’ Αγαπούσες» μέσα από ένα κινηματογραφικό video για τις ανθρώπινες σχέσεις και το κάρμα. Σε ρόλο – έκπληξη συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη, τη συγχώρεση, την καρμική δικαιοσύνη αλλά και τον τρόπο που οι συμπεριφορές και οι επιλογές μας επιστρέφουν σε εμάς. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», ένα από τα πιο βαθιά συναισθηματικά κομμάτια που έχει γράψει κι ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών του. Μεταξύ άλλων, εκτοξεύτηκε στο top10 του Spotify Top50 και των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ενώ κατέκτησε το no1 στο Shazam Viral Greece.

YouTube thumbnail

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο.

Headlines:
Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης influencer από τη Βραζιλία που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης influencer από τη Βραζιλία που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
Βίντεο 02.02.26

«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αεράκης, τονίζοντας ότι η οικογένεια και οι συνάδελφοί του τον στηρίζουν καθημερινά

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
Fizz 02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;
Ντοκιμαντέρ 02.02.26

Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;

Ο Φέργκι Τσέιμπερς, μεγιστάνας κληρονόμος των Κοξ, έλεγε πως ήθελε να χρηματοδοτήσει την κατάρρευση της αδικίας με τα χρήματα του και να χτίσει έναν κόσμο ενάντια στο σύστημα που τον μεγάλωσε. Αλλά σε έναν κόσμο βουτηγμένο στον πλούτο, υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
