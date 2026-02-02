Γιώργος Σαμπάνης: Το συναρπαστικό video – έκπληξη με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Σπυρόπουλο!
Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη και τη συγχώρεση
Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία «Δε Μ’ Αγαπούσες» μέσα από ένα κινηματογραφικό video για τις ανθρώπινες σχέσεις και το κάρμα. Σε ρόλο – έκπληξη συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος.
Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη, τη συγχώρεση, την καρμική δικαιοσύνη αλλά και τον τρόπο που οι συμπεριφορές και οι επιλογές μας επιστρέφουν σε εμάς. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.
Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», ένα από τα πιο βαθιά συναισθηματικά κομμάτια που έχει γράψει κι ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών του. Μεταξύ άλλων, εκτοξεύτηκε στο top10 του Spotify Top50 και των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ενώ κατέκτησε το no1 στο Shazam Viral Greece.
Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο.
- Βρείτε το «Δε Μ’ Αγαπούσες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/de-m-agapouses
