Μέση Ανατολή: Οι 6 Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

Τις ταυτότητες των έξι Αμερικάνών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν, όταν drone χτύπησε ένα κέντρο διοίκησης στο Πορτ Σουάιμπα του Κουβέιτ την Κυριακή (01.03.2026), επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός.

Οι δύο τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες που αναγνωρίστηκαν είναι ο Ταγματάρχης Τζέφρι Ο’ Μπράιεν, 45 ετών, από την Αϊόβα, και ο Υπολοχαγός Ρόμπερτ Μαρζάν, 54 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια.

Και οι δύο υπηρετούσαν στην 103η Διοίκηση Υποστήριξης, μια μονάδα της Εθνοφυλακής της Αϊόβα και έχασαν τη ζωή τους στο Κουβέιτ. Νεκροί είναι επίσης ο λοχαγός Κόντι Κορκ, 35 ετών, ο λοχίας Νόα Τίτζενς, 42 ετών, η λοχίας Νικόλ Έιμορ, 39 ετών, και ο λοχίας Ντέκλαν Κόουντι, 20 ετών.

Οι έξι που ταυτοποιήθηκαν από το Πεντάγωνο ήταν μέλη της Εφεδρείας του Στρατού (Army Reserve), η οποία παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στις ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Οι τέσσερις ταυτοποιήθηκαν την Τρίτη, ενώ οι ταυτότητες των δύο τελευταίων, του Μάρζαν και του Ο’Μπράιεν, έγιναν γνωστές την Τετάρτη (04.03.2026).

«Αυτοί οι άνδρες και γυναίκες προσφέρθηκαν όλοι γενναία εθελοντικά για να υπερασπιστούν τη χώρα μας και η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παρευρεθεί «στην αξιοπρεπή μεταφορά αυτών των Αμερικανών ηρώων για να σταθεί στο πένθος δίπλα στις οικογένειές τους». Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας έχει προγραμματίσει τον επαναπατρισμό των σορών.

Ο Ο’Μπράιεν από την Ιντιανόλα της Αϊόβα εντάχθηκε στην εφεδρεία το 2012 και αναπτύχθηκε στο Κουβέιτ το 2019.

Η ταυτότητα του Μάρζαν, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια, πρέπει ακόμη να επισημοποιηθεί από ιατροδικαστή, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Κορκ είχε βρεθεί στο παρελθόν στη Σαουδική Αραβία, στον Κόλπο του Γκουαντάναμο και στην Πολωνία.

Ο κάτοικος Φλόριντα ήθελε να υπηρετήσει στον στρατό από νεαρή ηλικία και κατατάχθηκε στο πρόγραμμα Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) στο πανεπιστήμιό του, όπως ανέφερε η οικογένειά του στο Associated Press.

Ο Κορκ ήταν «πραγματικά η ψυχή της παρέας, γνωστός για το μεταδοτικό του πνεύμα, τη γενναιόδωρη καρδιά του και τη βαθιά φροντίδα για όσους υπηρετούσαν δίπλα του και για όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η μητέρα του, ο πατέρας του και η μητριά του.

Η Έιμορ, από τη Μινεσότα, είχε βρεθεί στο Κουβέιτ και στο Ιράκ. «Ήταν σχεδόν σπίτι της», είπε ο σύζυγός της Τζόι Έιμορ στο Associated Press. Είχε έναν γιο στο λύκειο και μια κόρη στο δημοτικό.

Ο Τίτζενς, κάτοικος Νεμπράσκα, είχε υπηρετήσει στο Κουβέιτ δύο φορές στο παρελθόν. Ήταν «ένας βαθιά αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας», σύμφωνα με σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικογένειά του.

Είχε αποκτήσει μαύρη ζώνη στο ταεκβοντό και σε μια μορφή πολεμικών τεχνών γνωστή ως Philippine Combatives, σύμφωνα με την Philippine Martial Arts Alliance, η οποία δημοσίευσε φόρο τιμής στον Τίτζενς στη σελίδα της στο Facebook.

Και οι τρεις ήταν παρασημοφορημένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.