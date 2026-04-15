Η «Σύγκρουση» είναι ήδη εδώ – Η πρώτη φωτογραφία από τη νέα σειρά του MEGA που θα συζητηθεί
Σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης μπαίνουμε για τη νέα σειρά του MEGA, με τίτλο «Σύγκρουση», που θα δούμε στις μικρές οθόνες την επόμενη σεζόν
Η πρώτη φωτογραφία που διαρρέει από τα γυρίσματα του νέου ερωτικού – δικαστικού θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση», δεν είναι απλώς ένα καρέ. Είναι μια υπόσχεση για όσα θα δούμε την επόμενη σεζόν.
Ο Δημήτρης Καπουράνης και η Ελίζα Σκολίδη συναντιούνται σε ένα πλάνο γεμάτο ένταση και πάθος. Η χημεία τους «εκρηκτική», καθώς βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές, τον Φίλιππο και την Άννα, σε μια στιγμή όπου τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία καταρρέουν. Σε ένα φιλί που δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά ήταν αδύνατο να αποφευχθεί.
Στη νέα σειρά 8 επεισοδίων του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάθε επιλογή έχει κι ένα τίμημα, ώσπου στο τέλος η «Σύγκρουση» δεν θα αφορά τη δικαστική υπόθεση αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά στους ίδιους τους ήρωες.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη «Σύγκρουση» ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτή είναι μόνο η αρχή!
Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου και άλλοι.
ΕΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA
