Τροχαίο στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε το 3χρονο παιδάκι

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης φέρεται να οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, το μεσημέρι εκτυλίχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό Καβάλας–Σερρών, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη, όταν ένα ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα.

Ωστόσο όπως αναφέρει η ιστοσελίδα proininews, ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης.