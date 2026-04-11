Τραγωδία στην Καβάλα: Ένα 3χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση ταξί με ΙΧ
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/2026) στην Εθνική Οδό Καβάλας–Σερρών, όπου ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη, όταν ένα ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ αναφέρονται ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το όχημα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
