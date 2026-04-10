Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιόνια Οδό, στο 154ο χιλιόμετρο, κοντά στα ΣΕΑ Φιλιππιάδας, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.
Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού και συνοδηγού.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων, του 63χρονου οδηγού και της 59χρονης συνοδηγού.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός με χρήση διασωστικής σειράς ενός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ιόνιας Οδού. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2026
Οι τραυματίες παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν και αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
- Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
- Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
