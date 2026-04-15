Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη, οι οποίοι διοργανώνουν νέες συγκεντρώσεις αντιδρώντας στο lock down που έχει τεθεί το νησί λόγω του αφθώδους πυρετού.

Στο πλοίο της γραμμής Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο

Το πρωί προκλήθηκε ένταση στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη «Blue Star Patmos» στις 12:00 το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, κάποια από τα οποία ευπαθή.

Ωστόσο, επιτράπηκε η αποβίβαση μόνο επιβατών, Ι.Χ. αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά προϊόντα.

Μέσα στο πλοίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 18:00 το απόγευμα για Χίο και Πειραιά, παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Άγνωστο παραμένει εάν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο, αφού η χερσαία ζώνη του λιμανιού παραμένει κατειλημμένη εν όψει και του προγραμματισμένου για αύριο Πέμπτη μεγάλου συλλαλητηρίου.

Την ίδια στιγμή, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δίνεται από τον περιφερειάρχη εντολή στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης «να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα».

Ήδη λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού της πόλης, από το πρωί σήμερα ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα απέναντι Μικρασιατικά παράλια.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, καθώς η κυβέρνηση έχει επιβάλει καθολικό lock down στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της Λέσβου, με μέτρα που οδηγούν στην απόγνωση και την οικονομική ασφυξία.

Μυτιλήνη: «Δίνουμε αγώνα επιβίωσης»

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η οποία καλεί στις κινητοποιήσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση«δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης» ενώ το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει:

Άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους.

Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στον κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου.

Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος.

Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ

Άρση απαγόρευσης εξόδου των τυροκομικών προϊόντων

Στο μεταξύ, με απόφαση κατά πλειοψηφία χθες το βράδυ του Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης «να απαιτήσει από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης την άρση απαγόρευσης εξόδου, λόγω του αφθώδους πυρετού, των τυροκομικών και των παράγωγων προϊόντων από το Λιμάνι της Μυτιλήνης με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».

Μάλιστα, η Περιφέρεια αμέσως μετά τη χτεσινή κινητοποίηση επικοινώνησε με το Γραφείο του πρωθυπουργού ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη άμεσα στην Αθήνα, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνει η Λέσβος τις τελευταίες εβδομάδες εστιάζοντας σε τέσσερα βασικά αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου: