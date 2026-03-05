Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Τετάρτη ιρανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία του Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, από τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη).

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας»

«Κανένα μήνυμα δεν εστάλη από το Ιράν στις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας», είπε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, κατά το Tasnim.

Χθες ο Axios ανέφερε ότι ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου αμερικανού αξιωματούχου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και οι New York Times

Η Τεχεράνη διέψευσε χθες και δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες.

Η προσφορά έγινε μέσω μιας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, η οποία δεν κατονομάστηκε, έγραψε η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και από ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το Tasnim.