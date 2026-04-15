Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Πάρνηθα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού για τον οδηγό

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης για τον απεγκλωβισμό οδηγού που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθας, κοντά στο καζίνο.

Παραμένει άγνωστο πώς το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και βρήκε από τον δρόμο.

Άγνωστη παραμένει και η κατάσταση του οδηγού, καθώς η επιχείρηση της Πυροσβεστικής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ώρα.