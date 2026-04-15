Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που εκβίαζαν φίλο τους για χρήματα
Με το πρόσχημα της οφειλής, οι δύο συλληφθέντες εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους στη Θεσσαλονίκη απαιτώντας χρηματικά ποσά - Πώς έγινε η σύλληψή τους από την Αστυνομία
Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, χθες Τρίτη, για υπόθεση που αφορά εκβιασμό και απόπειρα κλοπής προσωπικού αντικειμένου.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η σύλληψη των δύο νεαρών έγινε από ασυνομικούς της ομάδας Z στο κέντρο της πόλης, όπου εντοπίστηκαν να εκβιάζουν το θύμα τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί μεσημεριανές ώρες της Τρίτης εντόπισαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς ηλικίας 28 και 19 ετών αντιστοίχως, καθώς, με το πρόσχημα οφειλής, εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους απαιτώντας από αυτόν χρηματικά ποσά.
Όταν ο 19χρονος δεν ενέδωσε, οι νεαροί αποπειράθηκαν να του αρπάξουν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτούς, του τράβηξαν την μπλούζα προσπαθώντας να τον εμποδίσουν να φύγει.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
