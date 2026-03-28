Χειροπέδες σε «συμμορία εκβιαστών» με θύματα ανήλικους

Δύο άτομα, ηλικίας μόλις 17 και 18 ετών, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, αφού κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, απειλούσαν και «πουλούσαν προστασία» σε ανήλικους.

Στην δράση τους έβαλαν τέλος οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παπάγου Χολαργού, με την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν πέσει κι άλλοι ανήλικοι θύματά τους, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκβίαζαν και ζητούσαν χρήματα από ανήλικους

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, 23 Μαρτίου ένας πατέρας κατήγγειλε πως ο ανήλικος γιος του είχε πέσει θύμα σκληρών εκβιασμών.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι, ο γιος μου πήγε στο δωμάτιο μόνος του, έκλεισε την πόρτα και όταν άνοιξα ξαφνικά την πόρτα του έπεσαν 300 ευρώ από το πορτοφόλι του. Όταν τον ρώτησα τι έχει συμβεί μου είπε ότι τον εκβιάζει ένας νεαρός και ότι πρέπει να του τα δώσει γιατί τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό» φέρεται να κατήγγειλε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μαρτύριο του 13χρονου ξεκίνησε όταν στις αρχές Μαρτίου ο 18χρονος τον πλησίασε καθώς έβγαινε από το σχολείο, και του είπε πως τον ψάχνουν κάποια άτομα να τον χτυπήσουν. Τότε του ζήτησε 450 ευρώ λέγοντας του να το αφήσει πάνω του.

Από τότε ξεκίνησε ο καθημερινός γολγοθάς του 13χρονου με τον φερόμενο δράστη να του ζητάει χρήματα που άγγιζαν ακόμα και τα 6.000 ευρώ.

Το ποσό μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, που κατάφεραν να του αποσπάσουν μετά από απειλές και εκβιασμούς να ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

«Θα σε πάμε στο βουνό»

Στις 6 Μαρτίου είχε προηγηθεί μία ακόμη καταγγελία. Μια μητερα κατήγγειλε πως ο γιος της εκβιάστηκε από τα συγκεκριμένα άτομα και μάλιστα του ζητούσαν το ποσο των 1.000 ευρώ.

Όταν το ανήλικο θυμα τους είπε πως δεν τα έχει, του απάντησαν: «Θα τα βρεις αλλιώς θα σε κυνηγάω μέχρι να τα πάρω και να αλλάξεις σχολείο».

Η μητερα ενός ακόμη θύματος, που κατήγγειλε τα όσα είχε περάσει ο γιος της στις 12 Φεβρουαρίου, μιλώντας στο in, λέει: «Από κάποιο σημείο και έπειτα του ζητούσαν χρήματα, τον εκβιάζανε για ένα γεγονός που είχε γίνει παλαιότερα. Του ζητούσαν αρκετά μεγάλα ποσά, ακόμη και 1.000 ευρώ. Βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του και μου είπε ότι ‘με βούτηξαν και με χτυπάγανε’. Το παιδί έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν δέχεται να μιλήσει στην αστυνομία για το τι έχει γίνει. Εμείς βρήκαμε μηνύματα στο Instagram που του έλεγαν ότι ‘αν δεν μας φέρεις αυτά τα χρήματα θα τα ζητήσουμε από τους φίλους σου, θα σε βουτήξουμε και θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε’» περιγράφει η μητερα του ανηλίκου θύματος.