Χειροπέδες σε «συμμορία εκβιαστών» με θύματα ανήλικους
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 17:29

Χειροπέδες σε «συμμορία εκβιαστών» με θύματα ανήλικους

Το ποσό που κατάφεραν να του αποσπάσουν μετά από απειλές και εκβιασμούς να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Δύο άτομα, ηλικίας μόλις 17 και 18 ετών, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, αφού κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, απειλούσαν και «πουλούσαν προστασία» σε ανήλικους.

Στην δράση τους έβαλαν τέλος οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παπάγου Χολαργού, με την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν πέσει κι άλλοι ανήλικοι θύματά τους, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκβίαζαν και ζητούσαν χρήματα από ανήλικους

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, 23 Μαρτίου ένας πατέρας κατήγγειλε πως ο ανήλικος γιος του είχε πέσει θύμα σκληρών εκβιασμών.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι, ο γιος μου πήγε στο δωμάτιο μόνος του, έκλεισε την πόρτα και όταν άνοιξα ξαφνικά την πόρτα του έπεσαν 300 ευρώ από το πορτοφόλι του. Όταν τον ρώτησα τι έχει συμβεί μου είπε ότι τον εκβιάζει ένας νεαρός και ότι πρέπει να του τα δώσει γιατί τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό» φέρεται να κατήγγειλε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μαρτύριο του 13χρονου ξεκίνησε όταν στις αρχές Μαρτίου ο 18χρονος τον πλησίασε καθώς έβγαινε από το σχολείο, και του είπε πως τον ψάχνουν κάποια άτομα να τον χτυπήσουν. Τότε του ζήτησε 450 ευρώ λέγοντας του να το αφήσει πάνω του.

Από τότε ξεκίνησε ο καθημερινός γολγοθάς του 13χρονου με τον φερόμενο δράστη να του ζητάει χρήματα που άγγιζαν ακόμα και τα 6.000 ευρώ.

Το ποσό μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, που κατάφεραν να του αποσπάσουν μετά από απειλές και εκβιασμούς να ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

«Θα σε πάμε στο βουνό»

Στις 6 Μαρτίου είχε προηγηθεί μία ακόμη καταγγελία. Μια μητερα κατήγγειλε πως ο γιος της εκβιάστηκε από τα συγκεκριμένα άτομα και μάλιστα του ζητούσαν το ποσο των 1.000 ευρώ.

Όταν το ανήλικο θυμα τους είπε πως δεν τα έχει, του απάντησαν: «Θα τα βρεις αλλιώς θα σε κυνηγάω μέχρι να τα πάρω και να αλλάξεις σχολείο».

Η μητερα ενός ακόμη θύματος, που κατήγγειλε τα όσα είχε περάσει ο γιος της στις 12 Φεβρουαρίου, μιλώντας στο in, λέει: «Από κάποιο σημείο και έπειτα του ζητούσαν χρήματα, τον εκβιάζανε για ένα γεγονός που είχε γίνει παλαιότερα. Του ζητούσαν αρκετά μεγάλα ποσά, ακόμη και 1.000 ευρώ. Βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του και μου είπε ότι ‘με βούτηξαν και με χτυπάγανε’. Το παιδί έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν δέχεται να μιλήσει στην αστυνομία για το τι έχει γίνει. Εμείς βρήκαμε μηνύματα στο Instagram που του έλεγαν ότι ‘αν δεν μας φέρεις αυτά τα χρήματα θα τα ζητήσουμε από τους φίλους σου, θα σε βουτήξουμε και θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε’» περιγράφει η μητερα του ανηλίκου θύματος.

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Ηρεμία: Η σύγχρονη υπερδύναμη στην εποχή του θορύβου

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Σύνταξη
Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Τι λέει στο in 28.03.26

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 28.03.26

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Σύνταξη
Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

«Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Σύνταξη
Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία - Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Σύνταξη
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου στα Ιωάννινα

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Σύνταξη
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Σύνταξη
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Σύνταξη
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

