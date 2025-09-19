Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η μαφία της Κρήτης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να πάρουν στα χέρια τους εκτάσεις «φιλέτα» της εκκλησίας, τα οποία στη συνέχεια τα πουλούσαν σε αρκετά υψηλές τιμές.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η υπόθεση με τα 175 στρέμματα της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο ηγούμενος της μονής, που διαβεβαίωνε εγγράφως ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα δεν ήταν στην κυριότητα της μονής, χαρίζοντάς τα ουσιαστικά στα μέλη της μαφίας.

Έρχονται νέες διώξεις

Με τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρουν ότι αναμένονται τουλάχιστον 10 – 15 νέες διώξεις, όπως έχει προκύψει από την ανάλυση των κλήσεων, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αλλά κι από την ανάλυση των εφαρμογών στις συσκευών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών

Οι διώξεις αυτές αφορούν νέους εκβιασμούς, νέες σχέσεις μαφιόζων με αστυνομικούς, νέες παράνομες πωλήσεις εκκλησιαστικής περιουσίας και νέες ελεγχόμενες σχέσεις με δικαστικούς.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, από τα κινητά και από τους διαλόγους διαφόρων ατόμων φαίνεται να προκύπτει ότι κληρικοί που ήδη είναι στο μικροσκόπιο για άλλες παράνομες ενέργειες προσπαθούσαν να υφαρπάξουν περιουσίες ηλικιωμένων, που τους έστελναν στο γηροκομείο.

Κι αφού οι περιουσίες κατέληγαν στην εκκλησία, μετέπειτα σε δεύτερο χρόνο προσπαθούσαν να τις καρπωθούν τα μέλη του κυκλώματος, ώστε να εισπράξουν τεράστια χρηματικά ποσά.