Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Η έρευνα για τη δράση της μαφίας της Κρήτης συνεχίζεται και τώρα θα ανοιχτούν τα κινητά των δυο αρχηγών, όπου σε αυτά μπορεί να βρεθούν στοιχεία για τον εκβιασμό του ηγούμενου.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA για το κύκλωμα μαφίας της Κρήτης.

Το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου αναφέρει ότι με το άνοιγμα των συσκευών των δύο κατηγορούμενων οι αστυνομικοί θα δουν τι περιέχουν οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες. Επίσης εκτιμούν ότι έτσι μπορούν να βρουν και τα στοιχεία των εκβιασμών.

Όπως επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ κατέγραψε και νέες «ιερές» μπίζνες

Από την έρευνα προκύπτει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ότι ετοιμάζονταν να προχωρήσουν και σε άλλες αγοραπωλησίες ακόμα 2 «ιερών» ακινήτων στην περιοχή. Αυτές οι πωλήσεις φαίνεται να υπήρξαν από στιχομυθίες που έχουν γίνει για αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων με δασικούς υπαλλήλους.

Σε αυτές τις συνομιλίες για τους αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι κρύβεται το μυστικό των άλλων δύο αγοροπωλησιών ακινήτων της Εκκλησίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για την εμπλοκή δικαστικών και ιατροδικαστών που φαίνεται να έχουν διευκολύνει τα μέλη του κυκλώματος της μαφίας της Κρήτης.

Τα δύο αδέρφια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στα Χανιά. Και οι δύο αρνήθηκαν ότι εκβίασαν ιερωμένο, προκειμένου να τους περάσει στην κυριότητά τους έκταση-φιλέτο, που ανήκε στην Εκκλησία.