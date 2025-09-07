«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Διαφορετική άποψη για την εκμετάλλευση των 175 στρεμμάτων που ανήκουν στην ιερά μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων διατυπώνει ο ένας από τα δύο αδέλφια που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της κρητικής μαφίας.

Στα δύο αδέλφια που ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού έχει δοθεί μάλιστα ο ρόλος των «αρχηγών» της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως υποστηρίζουν δεν γνωρίζουν περισσότερα από δύο άτομα απ’ όσα εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Εδώ μιλάμε, όπως λένε, μία εγκληματική οργάνωση και μας είχαν εμένα και τον αδερφό μου, μας είχανε αρχηγούς. Απ’ ό,τι αποδείχτηκε, όχι δεν είχαμε, αλλά ούτε ο τελευταίος παρκαδόρος, δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Από τα εκατό άτομα, μπορεί να γνωρίζαμε κανά δύο γιατί τα Χανιά είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα κι αυτοί δεν ήταν με ναρκωτικά, καμία σχέση» ανέφερε ο κατηγορούμενος μιλώντας στο Star.

Οικογενειακή περιουσία τα στρέμματα

Όπως τόνισε ο κατηγορούμενος, που έχει προφυλακιστεί μέχρι την απολογία του, τα στρέμματα στα οποία γίνεται αναφορά στη δεύτερη δικογραφία δεν έχουν σχέση με την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά είναι κομμάτι της οικογενειακής τους περιουσίας.

«Το 2016 μας φώναξε ο μητροπολίτης τότε που ήταν εν ζωή, πριν πεθάνει και μας είπε ότι κατέχετε παράνομα την περιουσία της Εκκλησίας, που εμείς την είχαμε πολλά χρόνια από την οικογένειά μου» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έχω χαρτί από τον λογιστή»

Όπως αναφέρει το Star, οι φερόμενοι αρχηγοί της κρητικής μαφίας, δεν είχαν μόνο έγγραφο με την υπογραφή του Επισκόπου (που αναμένεται να βρεθεί και αυτός ενώπιον των Αρχών) για την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά χαρτί -και- από τον λογιστή της Μονής στην Κρήτη.

«Είχα βγάλει χαρτί και από τον λογιστή της Αγίας Τριάδος, τον λογιστή που έχουν εκεί μέσα και κρατάει τα λογιστικά τους, ποια χωράφια έχουν και τέτοια. Του λέω ένα… ότι δεν ανήκει στο δικό μου χωράφι, στην ακίνητη περιουσία της εκκλησίας. Και μου το έδωσε ο ίδιος ο λογιστής της Αγίας Τριάδος, χαρτί ότι δεν είναι μέσα στα 700 στρέμματα της εκκλησίας αυτά που έχω» ακούγεται να λέει σε νέα συνομιλία.