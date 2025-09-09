Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους τα δυο αδέλφια 57 και 47 χρόνων στα Χανιά για την υπόθεση των εκβιασμών στη λεγόμενη «κρητική μαφία».

Τα δυο αδέλφια νωρίς σήμερα το πρωί πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων για να απολογηθούν για τα κακουργήματα που τους βαραίνουν. Και οι δυο αρνούνταν τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες

Οι δυο κατηγορούμενοι διώκονται για εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουρία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και για εμπλοκή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή. Αμέσως μετά όμως, είχαν συλληφθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης για την οποία απολογήθηκαν σήμερα.

Στη δεύτερη δικογραφία κατηγορούμενος είναι και ένας κληρικός, πρώην ηγούμενος στο μοναστήρι ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή

«Υπόθεση φιάσκο»

Σε δήλωση ένας εκ των συνηγόρων του 57χρονου κατηγορούμενου κ. Απόστολος Λύτρας έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «φιάσκο για επικοινωνιακούς λόγους» ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «αυτό που περιμένουμε σύμφωνα με την διαδικασία είναι την Παρασκευή που θα απολογηθεί ο άλλος κατηγορούμενος για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι. Αυτό που θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά είναι το εξής: Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ένα φιάσκο. Αυτό που έγινε και ενδιέφερε τον κόσμο ήταν για την δήθεν μαφία της Κρήτης για τους δυο αδελφούς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι μόνο με περιοριστικό όρο. Προφανώς για να μην πάει στράφι όλο αυτό το έργο της αστυνομίας στράφι εφευρεθεί η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για νέο αδίκημα που αφορά την δήθεν εκβίαση κληρικού για ένα έγγραφο, για μια αστική υπόθεση για ένα αγροτεμάχιο ώστε να καλυφθεί όλος αυτός ο ντόρος που είχε γίνει με τους δυο κατηγορούμενους. Σε ελάχιστες μέρες , μετά την κατάθεση του ιερέα, ο οποίος ήδη το έχει αναφέρει σε συνέντευξη τοθ ότι δεν δέχτηκε κάποιον εκβιασμό, θα υποβάλουμε στον ανακριτή αίτημα για την αποφυλάκιση των δυο κατηγορούμενων και θέλω να πιστεύω ότι μετά την κατάθεση του ιερέα θα αφεθούν ελεύθεροι».

Σχετικά με την κατηγορία της εκβίασης ο κ. Λύτρας ξεκαθάρισε ότι «αναφέρεται μόνο σε δυο έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει ο ιερέας» ενώ σημείωσε για το κομμάτι που αφορά τον επιχειρηματία που αγόρασε την έκταση ότι «εκεί δεν υπάρχει εκβίαση, εκεί υπάρχει το αδίκημα της απόπειρας απάτης όπου εκεί δεν προκύπτει γιατί όταν πουλήθηκε η έκταση το έγγραφο ο κατηγορούμενος το είχε. Η πώληση έγινε κανονικά υπήρχαν δικηγόροι του αλλοδαπού που έλεγξαν την νομιμότητα».

Ακόμη για την υπόθεση του νοσοκομείου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία.

Για την θέση του πελάτη σχετικά με την έκταση των 175 στρεμμάτων ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι «είναι ότι την έκταση αυτή την έχει αποκτήσει με χρησικτησία και υπάρχουν πολλές υπεύθυνες δηλώσεις από κατοίκους της περιοχής ότι του ανήκαν ακόμα και από τον παππού του και ένα άλλο μέρος το έχει αγοράσει κανονικά με συμβόλαια».

Με την σειρά της η έτερη συνήγορος υπεράσπισης του 57χρονου κα. Μαρία Παπαδάκη ξεκαθάρισε ότι «σε αυτή την δικογραφία δεν υπάρχουν ούτε όπλα, ούτε ναρκωτικά ούτε καν η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση. Υπήρχαν στην προηγούμενη υπόθεση. Εδώ έχουμε μια σύσταση συμμορίας που και αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα πέσει. Οι κατηγορούμενοι σχετικά με την υπόθεση των όπλων και των ναρκωτικών έφυγαν με έναν τελείως τυπικό περιοριστικό όρο, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις να τους συνδέσουν με κάτι παραπάνω. Δεν γνώριζαν κανένα από τα άτομα της εγκληματικής οργάνωσης, η μόνης τους επαφή ήταν με ένα άτομο που ήταν γείτονας τους και τους έχει αποδοθεί όλο αυτό με αποτέλεσμα να διαμορφώνει από όλο αυτό άποψη και η κοινή γνώμη και οι άνθρωποι να έχουν αυτό το στίγμα και να νιώθουν ότι έρχονται να απολογηθούν οι αρχηγοί για το όπλα και τα ναρκωτικά. Σήμερα η κατηγορία είναι για μια εκβίαση, για μια ηθική αυτουργία σε απιστία, για μια απόπειρα απάτης και νομιμοποίηση. Για εμάς η εκβίαση είναι ξεκάθαρα μια αστική διαφορά, η οποία στα αστικά δικαστήρια δεν έχει ακόμα κριθεί και έχει ασκηθεί αγωγή. Όλες οι διώξεις είναι αυτεπάγγελτες. Θεωρούμε πολύ κρίσιμη των κατάθεση του επόμενου κατηγορούμενου».

Νωρίτερα ο συνύγορος υπεράσπισης του 47χρονου κατηγορούμενου κ. Νίκος Αρβανιτάκης δήλωσε ότι «ο πελάτης μου εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, ασχέτως το ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του και αυτό το αποδεικνύει με έγραφα στοιχεία.

Σχετικά με την κατηγορία του εκβιασμού και τα 175 στρέμματα ο κ. Αρβανιτάκης σημειώνει ότι «για να μην μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα μιας αστικής δίκης, αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία ανάμειξη κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις που φέρονται κατά το μέρος του εκβιασμού. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου που θα παραπεμφθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αστική δίκη, η οποία θα εξαρτήσει και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης. Η άποψη μου και όλων των συναδέλφων που κάνουμε συν υπεράσπιση νομίζουμε ότι έχει άμεση εξάρτηση το ένα θέμα με το άλλο. Περί εκβίασης ουδόλως γίνεται συζήτηση διότι από το υλικό της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, έτσι όπως φέρεται σήμερα στο κατηγορητήριο.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν καταγγελίες μέσα στην δικογραφία για εκβιασμό ο συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι και το στοιχείο της βίας που λέει η διάταξη περί εκβίασης και της απειλής. Ούτε βία υπήρξε ούτε απειλή».