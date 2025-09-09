Οι έρευνες για την «κρητική μαφία» συνεχίζονται και επηρεάζουν όπως φαίνεται και την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων που έχει στο δυναμικό της αστυνομικούς που έχουν καταγραφεί σε ύποπτες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όσοι αστυνομικοί έχουν καταγραφεί σε αυτές τις συνομιλίες μετακινούνται από τις θέσεις τους, σε άλλα πόστα της υπηρεσίας με δυσμενές πρόσημο.

Ειδικότερα, ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με σημαίνοντα ρόλο στο αστυνομικό μέγαρο, μετατάχθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας των Χανίων, καθώς φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες.

Παράλληλα, τουλάχιστον ακόμη 3 -κατώτερης βαθμίδας- αστυνομικοί, που καταγράφονται να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση, έχουν μετακινηθεί από τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, όπου υπηρετούσαν.

Ξεχωριστή έρευνα

Για αυτούς, αναμένεται να διαταχθεί ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους, για διαφορετικά παραπτώματα, αλλά και για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνολικά, ελέγχεται ο ρόλος για περισσότερα από 10 άτομα που διατελούν σε θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για ενδεχόμενες επαφές με μέλη του κυκλώματος, ενώ διεξάγεται και ξεχωριστή εσωτερική έρευνα για το μέγεθος των πιθανών διαρροών πληροφοριών.

Τέλος, υπάρχει και η εμπλοκή στις συνομιλίες, ενός έγκλειστου στις φυλακές αξιωματικού της αστυνομίας, για τον οποίο φέρεται να καταγράφεται στη δικογραφία, η απόπειρα μελών της οργάνωσης να “στήσουν” την έδρα στην εκδίκαση της υπόθεσής του, με ευνοϊκό για τον ίδιο αποτέλεσμα.