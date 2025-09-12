Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου
- Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Προθεσμία για τις 25 Σεπτεμβρίου ζήτησε και πήρε σήμερα από τον ανακριτή, μέσω του δικηγόρου του, ο ιερέας που εμπλέκεται στην υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.
Στο γραφείο του ανακριτή βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο δικηγόρος του, ο οποίος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί ο πελάτης του που κατηγορείται για κακουργηματική απιστία.
Η εκκλησιαστική περιουσία
Ο 46χρονος επίσκοπος Δορυλαίου, κατηγορείται ότι με τις βεβαιώσεις που παραχώρησε μπόρεσαν οι δύο αδερφοί επιχειρηματίες που προφυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα να πουλήσουν σε ξένους επενδυτές 175 στρέμματα τα οποία φέρονται να ανήκουν στο μοναστήρι και να αποκομίσουν κέρδος 1,5 εκατ. ευρώ.
Το όνομά του εμφανίζεται στη δικογραφία καθώς φέρεται, από τις επισυνδέσεις, σε συζητήσεις των δύο αδερφών να προκύπτει ότι από θύμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ιερέας έγινε θύτης και ζητούσε ξυλοδαρμούς ατόμων.
Αρνούνται τις κατηγορίες
Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι των δύο αδερφών, που αρνούνται τα αδικήματα που τους αποδίδονται, προτίθενται να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισής τους, εφόσον ο ιερέας αρνηθεί απολογούμενος τις σε βάρος του κατηγορίες.
