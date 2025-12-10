Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο – Του πήρε 8.200 ευρώ
Δεν έχει προηγούμενο ο εφιάλτης που ζούσε ένας 12χρονος στην Αμαλιάδα - Έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 14χρονο.
Ένα απίστευτο περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένας 14χρονος, μαθητής Γυμνασίου στην Αμαλιάδα, φέρεται να εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο μαθητή, απειλώντας τον ότι θα τον χτυπήσει και εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του – μέσα από τις οικονομίες των γονιών του.
Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το σοκαριστικό ποσό των 8.200 ευρώ.
Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπως αναφέρει το patrisnews.gr. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.
Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος.
- Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
- Daikin Altherma 4 H: Η αντλία θερμότητας νέας γενιάς που αναβαθμίζει τον χώρο μας σε ένα αποδοτικό και άνετο περιβάλλον
- Μαρόκο: Φονική κατάρρευση κτιρίων – Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
- Δήμος Αναστασιάδης: «Η 2η εγκυμοσύνη της Τζένης ήταν σοκαριστική, ο γιατρός μας το είχε απαγορεύσει»
- «Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
- Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
- Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
- Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τον 28χρονο Γάλλο πεζοπόρο που έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις