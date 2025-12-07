Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 16χρονο στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος πλησίασε δύο ανήλικες κοπέλες που κινούνταν πεζή και κραδαίνοντας ένα μεγάλο μαχαίρι τις απείλησε με σκοπό να τους πάρει το κινητό που κρατούσαν.

Ο 16χρονος δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Ο ανήλικος πήρε το κινητό αλλά δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, συνελήφθη και ο γονέας του για παραμέληση της εποπτείας του. Ο 16χρονος δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Νέο Ηράκλειο: Σχηματίστηκε δικογραφία

Όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο της επίθεσης βρήκαν τον ανήλικο να κινείται σε κοντινό δρόμο. Ωστόσο, στη θέα τους προσπάθησε να τραπεί σε φυγή για αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν ακολούθως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Ύστερα από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.