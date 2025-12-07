newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό
Ελλάδα 07 Δεκεμβρίου 2025 | 14:26

Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση στο Νέο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Spotlight

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 16χρονο στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος πλησίασε δύο ανήλικες κοπέλες που κινούνταν πεζή και κραδαίνοντας ένα μεγάλο μαχαίρι τις απείλησε με σκοπό να τους πάρει το κινητό που κρατούσαν.

Ο 16χρονος δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Ο ανήλικος πήρε το κινητό αλλά δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, συνελήφθη και ο γονέας του για παραμέληση της εποπτείας του. Ο 16χρονος δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Νέο Ηράκλειο: Σχηματίστηκε δικογραφία

Όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο της επίθεσης βρήκαν τον ανήλικο να κινείται σε κοντινό δρόμο. Ωστόσο, στη θέα τους προσπάθησε να τραπεί σε φυγή για αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν ακολούθως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Ύστερα από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Πανιώνιος για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κάλιαρι – Ρόμα για τη 14η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
Premier League 07.12.25

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία
1.750 νεκροί 07.12.25

Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία

Από τη Σουμάτρα έως τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες – Πώς συνδυασμός σπάνιων τροπικών καταιγίδων και κλιματικής κρίσης «έπνιξε» τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, φέρνοντας καταστροφή

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)
Μπάσκετ 07.12.25

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε τη ζωή του… δύσκολη, αλλά επικράτησε με 100-93 της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και φουλάρει για Μπαρτσελόνα. Τρομερή εμφάνιση από τον Σίλβα που έβαλε 31 πόντους.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ – Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια
«Κοντεύουμε» 07.12.25

Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ - Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια

Μπορεί ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ να παρουσιάστηκε αισιόδοξος για συμφωνία στην Ουκρανία, ωστόσο τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια

Σύνταξη
Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε στο κλειστό για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΖΑΟΝ – Άρης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
«Κρίσιμη στιγμή» 07.12.25

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Η προειδοποίηση των μεσολαβητών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ

Σύνταξη
«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025
Μenstrual equity 07.12.25

«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025

Οι άνισοι φόροι, η περιορισμένη πρόσβαση και οι αποσπασματικές πολιτικές δείχνουν πως η Ευρώπη δεν έχει πετύχει ακόμη πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση, ούτε το 2025.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;
NBA 07.12.25

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα παλεύει με τον χρόνο και τους τραυματισμούς, ενώ η «μαγική» προϋπόθεση των 65 αγώνων για τα ατομικά βραβεία απειλεί ξανά τη σεζόν του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε πρωταθλητής και στο MLS οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί τους Βανκούβερ, με τον Αργεντινό σούπερ να μη χάνει την ευκαιρία να εκθειάσει τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς

Σύνταξη
Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025
Οι πιο ελκυστικές πόλεις 07.12.25

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου, το Παρίσι, προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο