Με λαμπρότητα, ως είθισται, αλλά σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Τα μέτρα ασφαλείας στα Ιεροσόλυμα για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός είναι αυστηρά. Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να ελέγχουν αυστηρά τον αριθμό των επισκεπτών και να αποτρέπουν τη μαζική είσοδο πιστών.

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 09:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως.

Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30 – 19:00.

Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.