Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και ασυνήθιστο κλίμα για την πασχαλινή περίοδο, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν εκ νέου τις πύλες τους για τους πιστούς, έπειτα από το προσωρινό κλείσιμό τους με την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο την προσέλευση των προσκυνητών όσο και την ομαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών τελετών.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ

Παρά την επαναλειτουργία, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυστηρά.

Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια, με ανώτατο όριο περίπου 2.500 πιστών.

Οι αρχές ελέγχουν στενά την είσοδο, αποτρέποντας τον συνωστισμό, γεγονός που διαφοροποιεί αισθητά τη φετινή εικόνα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η παρουσία των πιστών είναι περιορισμένη και η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος εισήλθε στο Ιερό Κουβούκλιο και εξήλθε κρατώντας τις 33 λαμπάδες, συμβολίζοντας τα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού.

Το Άγιο Φως μεταδόθηκε στους παρευρισκόμενους πιστούς με τη φράση «Δεύτε λάβετε Φως», ενώ οι καμπάνες ηχούσαν και οι ύμνοι αντηχούσαν στον ναό, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως πρόκειται να μεταφερθεί στην Αθήνα από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδος, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, καθώς και από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Η άφιξή του αναμένεται, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, μεταξύ 18:30 και 19:00 στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Από εκεί θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω 18 ειδικών πτήσεων των εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία με ιδιαίτερο συμβολισμό, που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες.