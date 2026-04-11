Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 09:51

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, να εκφράζει αισιοδοξία για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και έχει ήδη περάσει τον έλεγχο ασφαλείας, με προγραμματισμένη μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, καθώς και η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός.

Στην συνέχεια εξήγησε ότι μετά την τελετή θα επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την παραλαβή του Αγίου Φωτός και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα, σημειώνοντας πως «η άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υπολογίζεται περίπου στις 7 το απόγευμα».

Διαβεβαίωσε ότι «μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά και δεν αναμένονται καθυστερήσεις», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αποστολής λέγοντας:

«Το Άγιο Φως συμβολίζει την ειρήνη και την αγάπη του Χριστού και ελπίζουμε να βοηθήσει ώστε όλα να πάνε καλά».

Αναφερόμενος στην εικόνα που επικρατεί στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο, όπως είπε, εμφανίζεται σχεδόν άδειο, με περιορισμένη παρουσία πολιτικής δραστηριότητας και κυρίως στρατιωτικών αεροσκαφών, γεγονός που αντανακλά την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Ελλάδα 10.04.26

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Ελλάδα 10.04.26

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία IC57 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση των μηχανών στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα 10.04.26

Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας

Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας για την αποτροπή διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας για το φετινό Πάσχα έχουν γίνει τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Euroleague 11.04.26

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Λατινική Αμερική 11.04.26

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Διεθνής έρευνα 11.04.26

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μπάσκετ 11.04.26

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Γιάννης Μπασκάκης
Πάσχα 11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

