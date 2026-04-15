Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Γονιδιακή θεραπεία σε ένεση χάρισε ακοή σε εκ γενετής κωφούς
Επιστήμες 15 Απριλίου 2026, 14:00

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια μόνο ένεση μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή ανθρώπων που γεννήθηκαν χωρίς ακοή, έδειξε μελέτη που φέρνει ελπίδες για την αντιμετώπιση της συγγενούς κώφωσης.

Ερευνητές από του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία,, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και νοσοκομεία στην Κίνα, δοκίμασαν μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία σε δέκα ασθενείς 1 έως 24 ετών με σοβαρή απώλεια ακοής. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: και οι δέκα παρουσίασαν βελτίωση, ορισμένοι μάλιστα σε λίγες εβδομάδες, αναφέρει η ομάδα στο Nature Medicine.

Η θεραπεία στοχεύει σε μια συγκεκριμένη μορφή κώφωσης που σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο OTOF, υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης ωτοφερλίνης, η οποία εμπλέκεται στη μετάδοση των σημάτων από το έσω αυτί στον εγκέφαλο.

Για να παρακάμψουν το πρόβλημα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν γενετικά τροποποιημένο ιό ως όχημα για να μεταφέρουν ένα λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου απευθείας στο εσωτερικό αυτί. Η διαδικασία απαίτησε μία μόνο ένεση στη λεπτή μεμβράνη του κοχλία, ο οποίος αντιλαμβάνεται τους ήχους και παράγει ηλεκτρικά σήματα.

Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν γρήγορα. Οι περισσότεροι ασθενείς άρχισαν να αντιλαμβάνονται ήχους μέσα σε έναν μήνα, ενώ έξι μήνες μετά όλοι εμφάνισαν σαφή βελτίωση.

Κατά μέσο όρο, η ένταση ήχου που μπορούσαν να ανιχνεύσουν βελτιώθηκε σε πιο λειτουργικά επίπεδα ακοής -από τα 106 στα 52 decibel. H πρόοδος συνεχίστηκε και πέρα από το εξάμηνο, κάτι που σύμφωνα με τους ερευνητές μπορεί να σημαίνει ότι τα οφέλη της θεραπείας μπορεί να ενισχύονται με τον χρόνο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των παιδιών. Ένα επτάχρονο κορίτσι για παράδειγμα απέκτησε σχεδόν πλήρη ακοή και μπορούσε να επικοινωνεί με τη μητέρα του μόλις τέσσερις μήνες μετά τη θεραπεία. Ουσιαστική βελτίωση παρουσίασαν και οι ενήλικες, όμως η έγκαιρη παρέμβαση σε μικρότερη ηλικίες δείχνει να προσφέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η θεραπεία κρίθηκε ασφαλής. Οι παρενέργειες χαρακτηρίζονται ήπιες, με πιο συχνή μια παροδική μείωση μιας κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων, χωρίς σοβαρές επιπλοκές κατά την περίοδο παρακολούθησης. . Η πιθανότητα όψιμων επιπλοκών δεν μπορεί για την ώρα να αποκλειστεί.

Οι επιστήμονες τονίζουν πάντως ότι το συγκεκριμένο γονίδιο είναι μόνο η αρχή. Μελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση συχνότερων μορφών γενετικής κώφωσης, οι οποίες είναι πιο σύνθετες αλλά παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειραματικό στάδιο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα συνδυασμού γονιδιακών θεραπειών με άλλες τεχνολογίες αποκατάστασης της ακοής.

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα ουσιαστικής αποκατάστασης – και όχι απλώς υποβοήθησης – της ανθρώπινης ακοής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Επιστήμες 14.04.26

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Επιστήμες 10.04.26

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Επιστήμες 08.04.26

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Επιστήμες 07.04.26

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Επιστήμες 29.03.26

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Επιστήμες 25.03.26

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Πόνος 15.04.26

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνους εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Μπάσκετ 15.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

