Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15 Απριλίου 2026, 13:12

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Για την τακτική της επιλογής αντιπάλων στα playoffs από πολλές ομάδες, αλλά και την κατάσταση των τραυματιών στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη (16/4, 21:15). «Διαβάζω αναλύσεις για το ποιον αντίπαλο να αποφύγουμε. Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «ερυθρόλευκου» τεχνικού.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την κατάσταση των τραυματιών και τον απόντων: «Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας».

Για τα playoffs και την επιλογή αντιπάλων: «Δεν έχω καθόλου τέτοιου είδους σκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει. Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου «καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον». Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι. Προτιμώ να μην διαλέγω αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί».

Για το ματς με την Αρμάνι: «Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα, πιέζει την μπάλα και γενικά παίζει οργανωμένο μπάσκετ, κυκλοφορώντας πολύ καλά τη μπάλα και διαθέτοντας αρκετό ταλέντο. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί θέση στα playoffs δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει ποιότητα. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το ρόστερ της, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση και πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προσπάθεια όλη τη χρονιά, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, με πολλούς τραυματισμούς και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με παίκτες να μπαίνουν και να βγαίνουν διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε εδώ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο, φυσικά, ως επιστέγασμα της προσπάθειας που κάναμε σε όλη την κανονική περίοδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μένεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιων ότι το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο είναι διαδικαστικό, τότε θα έχουμε πρόβλημα και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα, που κάνει τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου τα πιο σημαντικά στο μπάσκετ, όπως το να σκρινάρουμε σωστά και να κινούμαστε χωρίς την μπάλα. Το κάνουμε με μεγάλη συνέπεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ενόψει των playoffs».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο: «Δεν θα μιλήσω για τη φανταστική μας δουλειά, αλλά γενικά για τον οργανισμό που έχει μεγάλη γνώση του πώς πρέπει να λειτουργεί. Οι προπονητές προσφέρουν σταθερότητα στην ομάδα, και το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί από μόνο του δείγμα συνέπειας και σταθερότητας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι μας και προσπαθούμε να μην έχουμε αυξομειώσεις στην απόδοσή μας. Και το πιο σημαντικό από όλα στη φετινή χρονιά είναι ότι, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη διοίκηση, που μας βοήθησε σημαντικά με τις μεταγραφές που έκανε μέσα στη σεζόν και ενίσχυσε την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι αποδεδειγμένο ότι η EuroLeague απαιτεί μεγάλο ρόστερ και οι προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν πάρα πολύ.

Έχουμε ταλέντο σαν ομάδα. Το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό. Έχετε δει ότι υπήρξαν παιχνίδια όπου δεν έπαιζε ένας παίκτης όπως ο Φουρνιέ, ας πούμε, και η ομάδα μπορούσε να σκοράρει 100 πόντους. Ή ο Βεζένκοβ να είναι εκτός και να συμβαίνει το ίδιο, ή και άλλοι σημαντικοί παίκτες να λείπουν. Και όμως, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει καλά και να κάνει μεγάλες νίκες. Υπάρχουν παίκτες που σε άλλες ομάδες θα είχαν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχουν στον Ολυμπιακό, και παρ’ όλα αυτά είναι εδώ και βοηθούν την ομάδα, ακόμη και με το να… καταπιέζουν λίγο το ταλέντο τους».

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

