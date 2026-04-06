Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15) για την 36η αγωνιστική της Euroleague και Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε στη media day της αναμέτρησης για την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ματς με τη Βιλερμπάν.

«Δεν είμαι κάποιος τρελός, να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικούς παίκτες για να κάνω το δικό μου καπρίτσιο ή για τον εγωισμό μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

Ναι ναι φυσικά, επιστρέφει και είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του. Προφανώς το είδατε όλοι. Για αυτό και δεν ξανάπαιξε μετά. Έχω πει ότι αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ο προπονητής να αξιώνει δηλαδή πράγματα από τον παίκτη και όταν ο παίκτης δεν τα κάνει, να υπάρχει ένταση. Εδώ το έχω πει, σε όσους έχω την άνεση να μιλήσω έτσι, δέχομαι και την αντίδρασή τους. Δεν έχω πρόβλημα.

Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε σε κάτι, πέρα από το ότι δεν ξανάπαιξε μετά στο ματς κι αυτό γιατί έδειξε ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν συγκεντρωμένος. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός, να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικούς παίκτες για να κάνω το δικό μου καπρίτσιο ή για τον εγωισμό μου. Ήταν στιγιμαίο. Συμβαίνει. Υπάρχει μεγάλη ένταση σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Για αυτό σας είπα πριν για τα 300 παιχνίδια, γιατί περιλαμβάνουν και για αυτό