«Να το ζήσω έστω και μία μέρα σαν προπονητής» – Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την «ερυθρόλευκη πολιτεία»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη πολιτεία που θα δημιουργηθεί στο ΣΕΦ με το κολυμβητήριο και το γήπεδο του μπάσκετ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μύκονο Betsson αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη πολιτεία που αναμένεται να δημιουργηθεί στο ΣΕΦ και ευχήθηκε να το ζήσει έστω και μία μέρα σαν προπονητής της ομάδας.
Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως το νέο φαληρικό στάδιο θα είναι πανέμορφο, ενώ μίλησε και για την εμφάνιση του Όμηρου Νετζήπογλου.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
Για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου, τόνισε: «Να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας που ήρθαν και μας στήριξαν. Χάρηκαν θέαμα, εντυπωσιακές φάσεις, είχαμε καλά ποσοστά. Κερδίσαμε και το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Εύχομαι στη Μύκονο καλή πορεία για το υπόλοιπο της σεζόν».
Για την σπουδαία εμφάνιση του Όμηρου Νετζήπογλου, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι για την απόδοσή του. Έχει δουλέψει σκληρά, έχει βελτιωθεί αρκετά σε ατομικό επίπεδο. Το θετικό είναι πως βελτιώνει ακόμη και όσους μαρκάρει στην προπόνηση. Εμείς ξέρουμε τις δυνατότητές του, είναι ένα ματς που θα βοηθήσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε 27 πόντους σε 21 λεπτά.».
Σε ερώτηση για την «κόκκινη πολιτεία» στον Πειραιά που πάει να φτιαχτεί, με το νέο ΣΕΦ, το ανανεωμένο «Καραϊσκάκης» και το κολυμβητήριο που έρχεται, απάντησε: «Είναι φανταστικό! Ξέρω πως και η Μπάγερν θέλει να το κάνει αυτό. Η Μπαρτσελόνα, στην οποία πέρασα, το είχε κάνει αυτό. Θυμάμαι τέλειωναν αγώνες μπάσκετ και μετά πήγαιναν για το ποδόσφαιρο. Αν δεν μεσολαβούν και αρκετές ώρες, μπορούν να έρχονται και να περνούν όλη τη μέρα τους βλέποντας αγώνες του συλλόγου, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πόλο. Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαι και εγώ εδώ ώστε να το ζήσω έστω και μία μέρα σαν προπονητής. Ακόμη, όμως, και αν δεν είμαι προπονητής στον Ολυμπιακό, θα χαρώ πολύ να έρθω σαν φίλαθλος. Το νέο ΣΕΦ από κάτι μακέτες που έχω δει θα είναι εκπληκτικό».
