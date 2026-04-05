Μπαρτζώκας: «Ποια… κατάρα; Θέλουμε να κερδίσουμε και τα τρία ματς Euroleague αν μπορούμε» – Τι είπε για Νετζήπογλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 109-83 της Μυκόνου Betsson, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε αμέσως μετά για το ματς, αλλά και για την συνέχεια στη Euroleague. Παράλληλα, σχολίασε και την… κατάρα της πρώτης θέσης στη βαθμολογία, που λέει ότι όποια ομάδα την κατακτά, στο τέλος δεν σηκώνει το τρόπαιο της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας

«Προσφέραμε θέαμα, αλλά και η Μύκονος πρόσφερε θέαμα, το θεαματικό μπάσκετ μπορεί να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει το άθλημα. Ήταν ένα διαδικαστικό ματς, στο οποίο δείξαμε σοβαρότητα μετά το πρώτο 7λεπτο, γι’ αυτό και φτάσαμε τελικά σε τόσο υψηλό σκορ.

Για το ρεκόρ καριέρας του Νετζήπογλου: «Ο Όμηρος δουλεύει πολύ σκληρά, κάθε μέρα προπονείται στο 100% και βοηθά τους άλλους να γίνονται καλύτεροι. Είναι σημαντικό που έπαιξε τόσο καλά για τη δική του αυτοπεποίθηση. Κι ο Λαρεντζάκης μας βοήθησε πολύ στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Για να είναι σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι παίκτες, πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Είναι σε μια ομάδα που είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα, όλα έχουν ένα τίμημα».

Για τη συνέχεια στη Euroleague: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε τη Ρεάλ την Τρίτη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέλουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από την πορεία μας. Το ότι είμαστε πρώτοι μας χαροποιεί, η ομάδα μας έχει μια σταθερή πορεία, το θέμα είναι να έχουμε υγεία και θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των οπαδών. Δεν θα μπω στην κουβέντα για κατάρες και τέτοια, να μην γίνουμε γραφικοί. Εγώ θέλω να κερδίσουμε και τα τρία ματς, αν μπορούμε».