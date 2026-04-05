Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson 109-83: Έβγαλε την υποχρέωση με «καυτό» Νετζήπογλου και φουλάρει για «διαβολοβδομάδα» (vids)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ εύκολο και… θεαματικό μεσημέρι στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί και επικράτησαν άνετα με το επιβλητικό 109-83 της Μυκόνου Betsson, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σκορ και θέαμα για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα (19/35 τρίποντα!) που είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον φοβερό και τρομερό Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 27 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 31 στο PIR σε 21:40 λεπτά συμμετοχής! Απολαυστικός και ο Φρανκ Νιλικίνα στο πιο εύστοχο του ματς, καθώς μέτρησε 5/7 τρίποντα και 19 πόντους. Ρεκόρ καριέρας σε μόλις 12 λεπτά!

Ανταγωνιστική η Μύκονος Betsson στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αρκετά νωθρά το παιχνίδι και άφησε τη Μύκονο να κάνει το παιχνίδι της και να μπει καλύτερα στο ματς. Ο Σκουλίδας πέτυχε κάποιους σερί πόντους και με τρίποντο έκανε το 5-10. Μάλιστα ο Μπριγκς έφτασε τη διαφορά στο +7 για το 5-12. Μιλουτίνοφ και Μόρις μείωσαν στους δύο (10-12), αλλά με Μπριγκς και Χέσον η Μύκονος ανέβασε ξανά τη διαφορά στους επτά πόντους (11-18).

Ο Νετζήπογλου, ωστόσο, στα επόμενα λεπτά χάρισε πνοή στην επίθεση του Ολυμπιακού και με δύο σερί τρίποντα μείωσε, με το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει με το σκορ στο 17-20 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στη δεύτερη περίοδο οι Πειραιώτες μπήκαν πιο… ζεστά, με τα τρία συνεχόμενα τρίποντα των Μόρις και Παπανικολάου (δύο ο αρχηγός) να δίνουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων στους «ερυθρόλευκους» για το 26-22. Στη συνέχεια το παιχνίδι απέκτησε πολύ γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να αυξάνουν κατά πολύ την ευστοχία τους στην επίθεση.

Βρήκε ρυθμό και τελείωσε το ματς ο Ολυμπιακός

Ο Μόρις το πήγε στους +5 (38-33), ο Άπλμπι ισοφάρισε (38-38), αλλά ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Γουόρντ, Πίτερς και Νετζήπογλου πήρε μία… ανάσα και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων (54-47).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός πέτυχε 37 πόντους και στην τρίτη 31. Συνέχισαν, λοιπόν, σε υψηλότατο ρυθμό οι Πειραιώτες και… τελείωσαν με συνοπτικές διαδικασίες τη Μύκονο από το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φρανκ Νιλικίνα πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πετυχαίνοντας μερικά συνεχόμενα τρίποντα και διανύοντας το πιο εύστοχο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 5/7 τρίποντα.

Το σκορ ξέφυγε κατά πολύ, η Μύκονος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και η τρίτη περίοδος έληξε με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι μπροστά με 26 πόντους διαφορά (85-59).

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να φτάνει πάρα πολύ εύκολα στη νίκη και στο 22/22 στη φετινή Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83