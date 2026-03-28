Νετζήπογλου: «Παπανικολάου, Φουρνιέ και Γουόκαπ δίνουν τις καλύτερες συμβουλές»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου διανύει την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό και αποκαλύπτει μέσω της στήλης What’s Trending του olympiacosbc.gr μερικά από τα μυστικά τα δικά του, αλλά και κάποια των αποδυτηρίων των Ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά οι απαντήσεις του Νετζήπογλου

Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά αυτό το διάστημα; – «Το Snowfall στο Disney+».

Αγαπημένη πλατφόρμα; – «Netflix».

Ποια ταινία είδες πρόσφατα και σου άρεσε; – «Η ταινία της Formula 1 με τον Μπραντ Πιτ».

Ποιο είναι το δικό σου guilty pleasure στην καθημερινότητά σου; – «Το playstation».

Τι λατρεύεις να φοράς εκτός γηπέδου; – «Μόνο φόρμες».

Ποιος συμπαίκτης σου θεωρείς ότι έχει το καλύτερο στυλ; – «Μετά τον Λαρεντζάκη, ο Φουρνιέ».

Ποιο social media χρησιμοποιείς περισσότερο αυτή την περίοδο; – «Instagram».

Τι μουσική ακούς συνήθως πριν από αγώνα; – «Ελληνικά, όχι κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι μας βγει εκείνη τη μέρα».

Ποιος είναι ο DJ των αποδυτηρίων; – «Ο Εβάν Φουρνιέ».

Όταν βγαίνεις στην Αθήνα, ποια είναι τα go-to μέρη σου; – «Δεν βγαίνω και πολύ, αλλά θα έλεγα Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Καβούρι στην παραλία».

Όταν βγαίνετε όλοι μαζί ως ομάδα, πού πηγαίνετε; – «Στο Moshi Moshi».

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις; – «Ο αρχηγός μας πιστεύω».

Ποιο video game έχεις «λιώσει» περισσότερο; – «Παίζω συνέχεια το World of Words αυτήν την περίοδο».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος gamer της ομάδας; – «Ο Ντόντα Χολ».

Ποιος συμπαίκτης σου χρησιμοποιεί συνέχεια τις ίδιες ατάκες/εκφράσεις; – «Ο Τάιλερ, που είναι και ο πιο ήσυχος».

Ποιο φαγητό τρως τώρα που πριν λίγα χρόνια δεν άντεχες ούτε να το μυρίζεις; – «Όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά».

Κάθε πότε κουρεύεσαι; – «Κάθε 10 μέρες».

Ποιος προσέχει περισσότερο το μαλλί του στην ομάδα; – «Ο Παπανικολάου. Θα βάλει το ζελέ του, έχει την χτένα του».

Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου; – «Ο Λαρεντζάκης».

Ποια είναι η πρώτη εφαρμογή του κινητού σου που χρησιμοποιείς κάθε πρωί; – «Το ξυπνητήρι για να το κλείσω και μετά ο καιρός».

Ποιος είναι ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης σου; – «Κανείς».

Αν μπορούσες να φέρεις μια αλυσίδα φαγητού από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ποια θα ήταν; – «Το Five Guys».

Ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα στο repeat; – «Το «Mindset» του Mel».

Ποιος από την ομάδα σου δίνει τις καλύτερες συμβουλές; – «Θα πω τρεις: Παπανικολάου, Γουόκαπ και Φουρνιέ».