28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Νετζήπογλου: «Παπανικολάου, Φουρνιέ και Γουόκαπ δίνουν τις καλύτερες συμβουλές»
Euroleague 28 Μαρτίου 2026, 14:05

Μια ξεχωριστή συνέντευξη του Όμηρου Νετζήπογλου στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου διανύει την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό και αποκαλύπτει μέσω της στήλης What’s Trending του olympiacosbc.gr μερικά από τα μυστικά τα δικά του, αλλά και κάποια των αποδυτηρίων των Ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά οι απαντήσεις του Νετζήπογλου

Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά αυτό το διάστημα; – «Το Snowfall στο Disney+».

Αγαπημένη πλατφόρμα; – «Netflix».

Ποια ταινία είδες πρόσφατα και σου άρεσε; – «Η ταινία της Formula 1 με τον Μπραντ Πιτ».

Ποιο είναι το δικό σου guilty pleasure στην καθημερινότητά σου; – «Το playstation».

Τι λατρεύεις να φοράς εκτός γηπέδου; – «Μόνο φόρμες».

Ποιος συμπαίκτης σου θεωρείς ότι έχει το καλύτερο στυλ; – «Μετά τον Λαρεντζάκη, ο Φουρνιέ».

Ποιο social media χρησιμοποιείς περισσότερο αυτή την περίοδο; – «Instagram».

Τι μουσική ακούς συνήθως πριν από αγώνα; – «Ελληνικά, όχι κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι μας βγει εκείνη τη μέρα».

Ποιος είναι ο DJ των αποδυτηρίων; – «Ο Εβάν Φουρνιέ».

Όταν βγαίνεις στην Αθήνα, ποια είναι τα go-to μέρη σου; – «Δεν βγαίνω και πολύ, αλλά θα έλεγα Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Καβούρι στην παραλία».

Όταν βγαίνετε όλοι μαζί ως ομάδα, πού πηγαίνετε; – «Στο Moshi Moshi».

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις; – «Ο αρχηγός μας πιστεύω».

Ποιο video game έχεις «λιώσει» περισσότερο; – «Παίζω συνέχεια το World of Words αυτήν την περίοδο».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος gamer της ομάδας; – «Ο Ντόντα Χολ».

Ποιος συμπαίκτης σου χρησιμοποιεί συνέχεια τις ίδιες ατάκες/εκφράσεις; – «Ο Τάιλερ, που είναι και ο πιο ήσυχος».

Ποιο φαγητό τρως τώρα που πριν λίγα χρόνια δεν άντεχες ούτε να το μυρίζεις; – «Όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά».

Κάθε πότε κουρεύεσαι; – «Κάθε 10 μέρες».

Ποιος προσέχει περισσότερο το μαλλί του στην ομάδα; – «Ο Παπανικολάου. Θα βάλει το ζελέ του, έχει την χτένα του».

Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου; – «Ο Λαρεντζάκης».

Ποια είναι η πρώτη εφαρμογή του κινητού σου που χρησιμοποιείς κάθε πρωί; –  «Το ξυπνητήρι για να το κλείσω και μετά ο καιρός».

Ποιος είναι ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης σου; – «Κανείς».

Αν μπορούσες να φέρεις μια αλυσίδα φαγητού από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ποια θα ήταν; – «Το Five Guys».

Ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα στο repeat; – «Το «Mindset» του Mel».

Ποιος από την ομάδα σου δίνει τις καλύτερες συμβουλές; – «Θα πω τρεις: Παπανικολάου, Γουόκαπ και Φουρνιέ».

Τουρισμός: Εκπτώσεις σε Ρόδο και Σαντορίνη – Πιέσεις στις κρατήσεις λόγω γεωπολιτικής κρίσης 

Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εξετάζουν οι Χούθι – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Euroleague 28.03.26

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
Euroleague 27.03.26

Η Αρμάνι Μιλάνο έκλεισε τον Ντέβον Χολ με ένα «χρυσό» τριετές deal και πάει για τον μεγάλο στόχο της στο «4» που δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς – Τι ισχύει με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού…

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Euroleague 27.03.26

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 28.03.26

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Η κρίση συνεχίζεται 28.03.26

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 16:03

Σφοδρή επίθεση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Οι ομιλίες Γιώργου Παπανδρέου, Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου. Ανακοίνωσε κάθοδο στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Άννα Διαμαντοπούλου

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

