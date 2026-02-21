Νετζήπογλου: «Ζω το όνειρό μου – Το μυαλό μας είναι στον τίτλο» (vid)
Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε για τα λεπτά συμμετοχής του, αλλά και για τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ για τον αγώνα.
Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ τόνισε πως το μυαλό όλων είναι στην κατάκτηση του τίτλου, ενώ στάθηκε και στα λεπτά συμμετοχής που αρχίζει και κερδίζει μέσα από τις εμφανίσεις του.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Όμηρος Νετζήπογλου:
Είσαι έτοιμος για τον πρώτο τελικό Κυπέλλου στην καριέρα σου;
«Σίγουρα νιώθω έτοιμος και έχω ανυπομονησία. Όλοι ανυπομονούμε για το ματς του Σαββάτου».
Ο κόουτς Μπαρτζώκας ανέφερε ότι τα λεπτά που κερδίζεις έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά. Τι έχεις να πεις για αυτό;
«Όπως είπα και τότε, ζω το όνειρό μου αυτή τη στιγμή. Οπότε προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα όσο πιο σκληρά μπορώ, να μαθαίνω από αυτούς τους συμπαίκτες και να κάνω ό,τι χρειαστεί για την ομάδα».
Είμαστε ένα βήμα πριν από τον τελικό. Σκέφτεστε κάτι άλλο πέρα από τον τίτλο;
«Είμαστε ο Ολυμπιακός και εννοείται ότι πρώτα στο μυαλό μας έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, για να κατακτήσουμε τον τίτλο.
