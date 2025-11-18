Οι παίκτες του Ολυμπιακού γιόρτασαν τα γενέθλια του Νετζήπογλου (vid)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (21/11, 21:15) απέναντι στην Παρί στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Στην προπόνηση της Δευτέρας (18/11) οι παίκτες είχαν μία ωραία έκπληξη για τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Ο Έλληνας γκαρντ γιορτάζει τα 23α του γενέθλια και οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν καθώς γιόρτασαν μαζί του, πριν την προπόνηση της ομάδας.

Δείτε το βίντεο για τα γενέθλια του Νετζήπογλου

Στο βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έρχεται από τα αποδυτήρια με μία τούρτα στα χέρια του, και στη συνέχεια όλη η ομάδα τραγούδησε για τον εορτάζοντα.