Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Έγινε το πρώτο και πιο σημαντικό από τα πολλά βήματα που θα ακολουθήσουν προς την αποκατάσταση του τραυματισμού του Κίναν Έβανς. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Αμερικανός υποβλήθηκε στις ΗΠΑ -τα ξημερώματα της Τρίτης για την Ελλάδα- σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ρήξης του αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος γκαρντ είχε τραυματιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και μετά από μόλις 1:16 λεπτά συμμετοχής στο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες στην κορυφαία διασυλλογική μπασκετική διοργάνωση.

Πλέον, ξεκινά και επισήμως για τον Έβανς μια μακρά περίοδος αποθεραπείας, η οποία βεβαίως θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για την τρέχουσα τη σεζόν.

Σημειώνεται πως αυτός ήταν ο τρίτος πολύ σοβαρός τραυματισμός για έναν από τους πιο άτυχους αθλητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στις 5 Ιανουαρίου 2023 είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντας στο δεξί του πόδι, ενώ στις 26 Μαΐου 2024 είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, ενώ είχε ήδη κλείσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Η σχετική ανάρτηση και οι ευχές της ΚΑΕ Ολυμπιακός