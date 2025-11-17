sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17 Νοεμβρίου 2025 | 14:19

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Spotlight

Ο Κίναν Έβανς μονοπώλησε την επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες, αφού στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, στο ΣΕΦ την περασμένη Τετάρτη (12/11), υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.

Ο Αμερικανός θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μήνες, έχοντας μόλις επιστρέψει από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον κράτησε εκτός σχεδόν 1,5 χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο, ο ορθοπεδικός-τραυματολόγος, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Έβανς στο παρελθόν, μίλησε στο «Basketnews» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του.

Όσα ανέφερε ο Ριμτάουτας Γκούδας για τον Έβανς

«Τον κάλεσα την επόμενη μέρα. Του είπα να μην απογοητευτεί, ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, γιατί υπάρχουν δεκάδες σχόλια στο διαδίκτυο του τύπου: ‘Αντίο, τελείωσε, δεν θα επιστρέψει…’ Αυτό είναι εντελώς ανόητο. Θα επιστρέψει σίγουρα αν το θέλει, και εκείνος το θέλει πραγματικά. Έχω πάνω από έναν αθλητή που έχει χειρουργηθεί και στους δύο αχίλλειους τένοντες. Όσοι το θέλουν, επιστρέφουν. Αυτό είναι ψυχολογικός παράγοντας, αλλά η επιστροφή είναι απόλυτα εφικτή».

Για το χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του: «Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το γεγονός ότι τραυμάτισε τον τένοντα του άλλου ποδιού αυτή τη φορά κάνει καλύτερα ή δυσκολότερα τα πράγματα, ξεκαθαρίζεται από τον έμπειρο γιατρό. «Φυσικά είναι καλύτερα από το αν ήταν το ίδιο πόδι. Θυμάμαι πολύ καλά το πόδι που χειρουργήθηκε. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, θυμάμαι ότι επέστρεψε γρήγορα στο γήπεδο. Κάπου είδα ανθρώπους να γράφουν ότι τώρα θα μείνει έξω για 10 μήνες…

Νομίζω ότι θα επιστρέψει πολύ πιο σύντομα, αν όλα πάνε καλά. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος, δε βλέπω κανέναν λόγο να είμαστε αρνητικοί ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι ο μόνος. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει παρόμοιες περιπτώσεις στο NBA. Έχω προσωπικά πάνω από ένα παραδείγματα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά μερικοί από αυτούς παίζουν ακόμη επιτυχώς σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το σενάριο επιστροφής – ειδικά γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του. Είπε ότι πετάει στο Τέξας και ότι όλα θα πάνε καλά εκεί».

Για τον φόβο της κίνησης: «Για περίπου δύο χρόνια μετά από τέτοιους τραυματισμούς, αντιμετωπίζουμε την κινησιοφοβία, δηλαδή τον φόβο της κίνησης. Ο εγκέφαλος του αθλητή καταγράφει τον φόβο αυτού του τύπου τραυματισμών. Ο αθλητής προστατεύει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, και χωρίς να το καταλαβαίνει, μια άλλη περιοχή υπερφορτώνεται. Όπως ανέφερα, τέτοια προβλήματα μπορούν να αναδειχθούν μέσω προληπτικών τεστ».

Και συμπλήρωσε: «Οι προπονητές δε βλέπουν αυτά τα πράγματα. Νομίζουν ότι αν το μυϊκό σύστημα έχει αναρρώσει, τότε ο παίκτης είναι έτοιμος. Αλλά ο αθλητής προστατεύει τον εαυτό του για δύο χρόνια και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Μερικές φορές χρειάζεται ακόμη και η χρήση ήπιων αντικαταθλιπτικών ώστε ο φλοιός και η μνήμη αυτών των τραυματισμών να ξεθωριάσουν, να αποκατασταθεί η μηχανική ισορροπία και να μην υπερφορτώνεται άλλη περιοχή ενώ προστατεύεται η τραυματισμένη – για παράδειγμα, ο αχίλλειος», κατέληξε.

Headlines:
Economy
Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

Morgan Stanley: Η Ελλάδα έχει ακόμη μία διετία ισχυρής ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
Tech διχασμός 17.11.25

Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Η Apple προωθεί ένα νέο μινιμαλιστικό τσαντάκι για iPhone, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, τον οίκο μόδας πίσω από τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Συγκινεί ο Λουίς Σουάρες: «Πάλευα για ένα πιάτο φαγητό, καθάριζα αυτοκίνητα και πουλούσα τηλεκάρτες» (vid)

Ο Λουίς Σουάρες εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τη σκληρή παιδική του ηλικία, τις θυσίες που έκανε και τον χαρακτήρα που διαμόρφωσε.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο