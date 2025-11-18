Γαμπρός αγνοείται: Ο μαθητής με το πλακάτ στο Προμηθέας – Ολυμπιακός ακόμη ψάχνει… (pic, vid)
Οι προσπάθειες του μικρού Δημοσθένη για να βρεθεί γαμπρός στη δασκάλα του, συνεχίζονται...
Ο Δημοσθένης, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, είχε… ιερό σκοπό όταν πήγαινε να δει διά ζώσης το παιχνίδι μπάσκετ Προμηθέας – Ολυμπιακός στην Πάτρα, για τη Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα, ο μικρός μαθητής ήθελε να βρει γαμπρό για τη δασκάλα του και γι’ αυτό σήκωσε άλλωστε ένα πολύ χαριτωμένο πλακάτ, το οποίο προβλήθηκε μέσα από τη μετάδοση της ΕΡΤ.
«Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου», έγραψε ο μαθητής της Έκτης Δημοτικού, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα βγήκε στην κάμερα της ΕΡΤ και εξήγησε ότι είχε ενημερώσει «την κυρία του» για το τι πρόκειται να κάνει.
Τη Δευτέρα (17/11) ο μικρός Δημοσθένης βγήκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής του ΑΝΤ1, μαζί με τη μητέρα του και αποκάλυψε τα εξής: «εδώ και χρόνια πειράζω τη φίλη της μαμάς μου που είναι δασκάλα και με βοηθά με τα μαθήματα, ρωτώντας τη πότε θα παντρευτεί. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή ‘αφού δεν βρίσκω εγώ γαμπρό, βρες μου εσύ’».
Παρ’ όλη τη μεγάλη προσπάθεια, γαμπρός ακόμα δεν έχει βρεθεί πάντως…
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
