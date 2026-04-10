Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα σε 6,6 δευτερόλεπτα (vid)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη Σόφια, κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (89-85), είναι πλέον αγκαλιά με την πρώτη θέση και μέσα σε όλα «χάρισε» και το highlight της σεζόν.

Ο Τόμας Γουόκαπ επανέφερε από τα οκτώ μέτρα, με μόλις 0.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του α’ μέρους. Ύψωσε υποδειγματικά για τον Ντόντα Χολ και εκείνος… πέταξε στον αέρα, καρφώνοντας εντυπωσιακά για το 48-51 του ημιχρόνου!

Και όλα αυτά σε μόλις 0.4 δευτερόλεπτα! Ωστόσο, το πραγματικά εκπληκτικό έχει ξεκινήσει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Συγκεκριμένα 6,6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο.

Ο Γουόκαπ επαναφέρει από την τελική γραμμή, ο ΜακΚίσικ τρέχει το γήπεδο, δίνει στη γωνία στον Ντόρσεϊ που ευστοχεί σε τρίποντο κερδίζοντας και το φάουλ. Βάζει την βολή και το… τετράποντο με 1,5 δεύτερα στο ρολόι. Η Χάποελ επαναφέρει αλλά υποκύπτει σε παράβαση, με την υπόλοιπη φάση να είναι το κάρφωμα του Χολ.

Έξι πόντοι, σε 6,6 δευτερόλεπτα και από το -3 στο +3 οι Ερυθρόλευκοι, πηγαίνοντας τελικά με προβάδισμα στα αποδυτήρια…

