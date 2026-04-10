Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα σε 6,6 δευτερόλεπτα (vid)
Πόσους πόντους πέτυχε ο Ολυμπιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ;
- Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
- «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
- Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη Σόφια, κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (89-85), είναι πλέον αγκαλιά με την πρώτη θέση και μέσα σε όλα «χάρισε» και το highlight της σεζόν.
Ο Τόμας Γουόκαπ επανέφερε από τα οκτώ μέτρα, με μόλις 0.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του α’ μέρους. Ύψωσε υποδειγματικά για τον Ντόντα Χολ και εκείνος… πέταξε στον αέρα, καρφώνοντας εντυπωσιακά για το 48-51 του ημιχρόνου!
Και όλα αυτά σε μόλις 0.4 δευτερόλεπτα! Ωστόσο, το πραγματικά εκπληκτικό έχει ξεκινήσει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Συγκεκριμένα 6,6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο.
Ο Γουόκαπ επαναφέρει από την τελική γραμμή, ο ΜακΚίσικ τρέχει το γήπεδο, δίνει στη γωνία στον Ντόρσεϊ που ευστοχεί σε τρίποντο κερδίζοντας και το φάουλ. Βάζει την βολή και το… τετράποντο με 1,5 δεύτερα στο ρολόι. Η Χάποελ επαναφέρει αλλά υποκύπτει σε παράβαση, με την υπόλοιπη φάση να είναι το κάρφωμα του Χολ.
Έξι πόντοι, σε 6,6 δευτερόλεπτα και από το -3 στο +3 οι Ερυθρόλευκοι, πηγαίνοντας τελικά με προβάδισμα στα αποδυτήρια…
Δείτε την εν λόγω φάση από το Χάποελ – Ολυμπιακός
@euroleague Game ends 85:89 Olympiacos win 🤯 #euroleague #basketballtiktok #olympiacos #buzzerbeater ♬ Headlock – LC DE VV
- Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Σόφια (vid)
- «Λύγισε» ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον Μιρτσέα: «Ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα»
- Νέα διάκριση στην Πορτογαλία για τον Συλαϊδόπουλο
- Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
- «Τρέλα» στον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ
- Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
- Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις