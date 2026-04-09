Μόνο ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου του Μπαρτζώκα – «Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια» (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, τσέκαρε το πλεονέκτημα έδρας στα play offs και σφιχταγκάλιασε τη δεύτερη συνεχόμενη πρωτιά σε regular season Euroleague.

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, μόνο ένας δημοσιογράφος εμφανίστηκε στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου της Arena Sofia. Γεγονός που εξέπληξε αρκετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Είμαστε μόνοι μας, είναι όλοι έξω. Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια», είπε ο προπονητής των ερυθρόλευκων, που συνηθίζει να βλέπει πολλούς δημοσιογράφους στους αγώνες που διεξάγονται επί ελληνικού εδάφους.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου του Μπαρτζώκα:

«Everybody’s out. No, it’s usually like this?» 😮🧐 Georgios Bartzokas thought all the journalists were still outside and wanted to wait, but… He was surprised to find out there was (probably) only one reporter present, and that it’s actually a common thing after Hapoel Tel… pic.twitter.com/brYpSriQR8 — Basketball Sphere (@BSphere_) April 9, 2026

Μπαρτζώκας: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ»

«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειαζόταν συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Η άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη. Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς απέναντι σε μία Χάποελ με καλούς χειριστές και εκτελεστές.

Πολλά έπαιξαν ρόλο. Ο Φαλ με τα τιπ και τις δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Τα εύσημα στην νοοτροπία των παικτών, την εκτιμάω πολύ», ανέφερε νωρίτερα στο flash interview ο Μπαρτζώκας.