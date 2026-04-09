Μπαρτζώκας: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και στάθηκε στο ότι οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι πιο εύκολα, αν ευστοχούσαν σε μερικά ελεύθερα σουτ.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών έδωσε τα εύσημά του στη νοοτροπία των παικτών, αλλά και στον Μουστάφα Φαλ για την εμφάνισή του, μετά την επιστροφή του στη δράση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειαζόταν συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Η άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη. Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς απέναντι σε μία Χάποελ με καλούς χειριστές και εκτελεστές.

Πολλά έπαιξαν ρόλο. Ο Φαλ με τα τιπ και τις δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Τα εύσημα στην νοοτροπία των παικτών, την εκτιμάω πολύ», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

Μιλουτίνοφ: «Έπρεπε να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

«Ήταν πολύ δύσκολο ματς για εμάς. Έπρεπε να κάνουμε τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Όχι μόνο οι ψηλοί, όλοι συνεισέφεραν. Δεν μπορείς να κερδίσεις την Χάποελ αν δεν παίξουν όλα καλά. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε εμάς. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια έρχονται και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για αυτό», δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.