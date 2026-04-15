Η συμπερίληψη στο επίκεντρο της Δημάρχου Σερρών

Με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της προσβασιμότητας στο Δήμο Σερρών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σύσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχιακού μεγάρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δημοτικής αρχής με τους συλλόγους ΑμεΑ και χρονίως πασχόντων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του δήμου Σερρών, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της δημοτικής αρχής, τόνισε, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, τα εξής: «Αποτελεί σταθερή βούληση της δημοτικής αρχής, η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων με τους συλλόγους ΑμεΑ και χρονίως πασχόντων, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προώθηση βιώσιμων λύσεων. Η τακτική συνάντηση βοηθάει και εμάς για να βάζουμε στόχους και προτεραιότητες. Στηρίζουμε έμπρακτα το αυτονόητο δικαίωμα όλων των πολιτών στην απρόσκοπτη πρόσβαση, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις και παρεμβάσεις που προάγουν την ισότητα και την συμπερίληψη».

Στην παρέμβασή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Παύλος Πουλιάκας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα της προσβασιμότητας, δίνοντας έμφαση στα πεζοδρόμια και τις ράμπες. Όπως σημείωσε, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων ραμπών αναπήρων, ενώ παράλληλα έχουν κατασκευαστεί νέες ράμπες σε σημεία της πόλης των Σερρών, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των δημοτών με αναπηρία και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

«Ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Νικόλαος Κουφοτόλης τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης από το Δήμο Σερρών του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης της ΔΥΠΑ για Άτομα με Αναπηρία. Όπως ανέφερε, ο Δήμος κατάφερε να εντάξει 39 πολίτες σε κρίσιμους τομείς, όπως οι αθλητικοί χώροι, οι οικονομικές υπηρεσίες και η καθαριότητα, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ακόμη, επισημάνθηκε και η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως μηχανικό ΑμεΑ βάσει του Ν. 2643/1998, σε μόνιμη θέση, ενισχύοντας την τεχνική επάρκεια του Δήμου.

Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει ότι ο Δήμος Σερρών προχώρησε σε στρατηγικό επανασχεδιασμό των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτίρια και τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες θέσεις στάθμευσης αυξήθηκαν από το 2024 έως σήμερα από 29 σε 45, ενώ οι ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης αυξήθηκαν από 45 σε 75.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Σερρών