Δήμαρχος Σερρών: «Καμία μόλυνση στο νερό-Προληπτική η απαγόρευση της πόσης»

Συνέντευξη τύπου παρεχώρησε η Δήμαρχος Σερρών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Βαρβάρα Μητλιάγκα, σχετικά με την θολότητα του νερού σε τμήμα της πόλης Σερρών.

Η κ. Μητλιάγκα, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Σερρών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι δεν έχει διαπιστωθεί καμία μόλυνση του νερού μέχρι στιγμής, αλλά αναμένονται και τα αποτελέσματα των ελέγχων».

Η ανάρτηση του Δήμου Σερρών προσθέτει: «η απαγόρευση πόσης επιβλήθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, όπως προβλέπεται κάθε φορά που εμφανίζεται αλλοίωση της εικόνας του νερού (θολότητα), έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στη δεξαμενή Καλλιθέας, μία από τις τρεις βασικές δεξαμενές που υδροδοτούν μεγάλο μέρος της πόλης. Η θολότητα προκλήθηκε από φερτά υλικά που εισήλθαν στο σύστημα λόγω αστοχίας γεώτρησης . Τέτοιου είδους αστοχίες είναι απρόβλεπτες και έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές.

Άμεσα η ΔΕΥΑΣ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Διακόπηκε η λειτουργία της συγκεκριμένης γεώτρησης.

Η δεξαμενή υδροδοτείται από εναλλακτικές πηγές.

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης της δεξαμενής και του δικτύου.

Διενεργούνται έκτακτες χημικές αναλύσεις, πέραν των τακτικών ελέγχων.

Η διαδικασία καθαρισμού είναι σταδιακή, λόγω του μεγέθους της δεξαμενής, με στόχο να αποφευχθούν γενικευμένες διακοπές υδροδότησης. Η Κ. Μητλιάγκα, τόνισε επίσης ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με ουράνιο ή άλλη γνωστή ρύπανση.

Οι συγκεκριμένες δεξαμενές και γεωτρήσεις ελέγχονται συστηματικά και δεν έχουν καμία σύνδεση με τέτοια ζητήματα. Η άρση της απαγόρευσης πόσης θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και διασφαλιστεί πλήρως η ποιότητα του νερού. Οι πολίτες θα ενημερώνονται συνεχώς με επίσημες ανακοινώσεις.

Η ΔΕΥΑ Σερρών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση, με απόλυτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και τη σωστή ενημέρωση των πολιτών, κατέληξε η Δήμαρχος Σερρών.

Υπενθυμίζουμε, ότι η απαγόρευση πόσης, μέχρι νεοτέρας, ισχύει στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς, Βενιζέλου , Ναούσης, Εμ. Παπά, Περιοχή Καλλιθέας έως και την οδό Εξοχών, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Καραμανλή, Μεραρχίας, Σερρών – Σκουτάρεως, περιοχή ΟΒΑ έως και Σερρών – Λευκώνα».

*πηγή: https://www.facebook.com/DimosSerrwnofficial