Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 5/3 στις αρχές του Ναυπλίου, όταν τουρίστας 68 ετών από την Νορβηγία τραυματιστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Τσέλο) στην Ασίνη Αργολίδας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου με 9 πυροσβέστες και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του τραυματία από το δύσβατο σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο τουρίστα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από ασθενοφόρο όχημα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.