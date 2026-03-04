Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι παρότρυνε «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται στον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν το Σάββατο να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις (στη φωτογραφία του Reuters/Hollie Adams, επάνω, ο Μαρκ Κάρνι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Σίδνεϊ Κίνγκσφορντ Σμιθ, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας).

«Παροτρύνουμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου»

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο κ. Κάρνι, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

«Ταχεία αποκλιμάκωση»

«Παροτρύνουμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», επέμεινε, προσθέτοντας ότι «ο Καναδάς καλεί να υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών» και «είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

PM Mark Carney says the U.S.-Israel war against Iran is a failure of the international order. «The current conflict is another example of the failure of the international order.» «The United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies,… pic.twitter.com/6WkOPRScCM — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) March 3, 2026

Πηγή: ΑΠΕ