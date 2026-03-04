Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Με ορίζοντα τουλάχιστον 25 ετών — και δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 — υπογράφηκε η εκ νέου παραχώρηση του οικισμού Μεσοχωρίου στον Δήμο Παρανεστίου Δράμας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και την αναβάθμιση της λειτουργίας ενός χώρου με ιδιαίτερη ιστορική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή σημασία.

Ο οικισμός Μεσοχωρίου δημιουργήθηκε για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των εργαζομένων της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κατά την περίοδο κατασκευής των φραγμάτων Φράγμα Θησαυρού και Φράγμα Πλατανόβρυσης. Σήμερα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οικιστικό πυρήνα με 55 αυτόνομες κατοικίες, ενιαίο χώρο μαγειρείων και αίθουσα εκδηλώσεων, αναπτυγμένο σε έκταση περίπου 80 στρεμμάτων.

Εκπαίδευση μέσα στη φύση

Η νέα παραχώρηση δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να συνεχίσει και να ενισχύσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Παρανεστίου. Ο χώρος θα συνεχίσει να φιλοξενεί μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα, προσφέροντας βιωματικές δράσεις και προγράμματα με επίκεντρο την αειφορία και τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και θεματικών δράσεων με οργανωμένες ομάδες πληθυσμού, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο του οικισμού.

Χτισμένος σε μια μοναδική τοποθεσία, δίπλα στον ποταμό Νέστο ο οικισμός διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η αξιοποίησή του μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τον εναλλακτικό τουρισμό, να προσελκύσει επισκέπτες με περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα και να ενδυναμώσει την εξωστρέφεια του Δήμου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, μετά την ανανέωση της παραχώρησης, ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021–2027, με στόχο την πλήρη ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του οικισμού.