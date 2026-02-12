Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Σε καταγραφή και έλεγχο των γεφυρών που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωράει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τον Πρύτανη Καθηγητή Ιωάννη κ. Κ. Χατζηγεωργίου, τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγο και τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Μέλος του Συμβουλίου της Διοίκησης του ΕΜΠ, Δρ Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη, προγραμματική σύμβαση για την Καταγραφή, Επιθεώρηση, Αξιολόγηση και Μελέτης Συντήρησης και Αποκατάστασης των γεφυρών, για τις οποίες φορέας λειτουργίας και συντήρησης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ποιες εργασίες θα πραγματοποιηθούν
Στο πλαίσιο της σύμβασης, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί:
- Καταγραφή υφιστάμενων και νέων γεφυρών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών (Ε.Μ.Γ.),
- Επιθεώρηση των γεφυρών αυτών,
- Αξιολόγηση των γεφυρών αυτών,
- Στατική μελέτη αποκατάστασης των γεφυρών αυτών,
- Εκπαίδευση Επιθεωρητών Γεφυρών
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τοψίδης δήλωσε: «Με τη συνεργασία της Περιφέρειας με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των γεφυρών, ενισχύοντας την ασφάλεια, την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και ευθύνη, επενδύοντας στη γνώση, αξιοποιώντας την επιστημονική εμπειρία και χτίζοντας στέρεες βάσεις για ένα ασφαλές και ανθεκτικό δίκτυο υποδομών για όλους τους πολίτες».
