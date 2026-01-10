Κατεδαφίζεται σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, η γέφυρα Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για το Fly over.

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας.

Πρώτα θα καθαιρεθεί η γέφυρα της καθόδου και η κυκλοφορία από τη Δευτέρα θα διεξάγεται σε αυτήν της ανόδου σε τρεις λωρίδες, εκ των οποίων η μία θα έχει κατεύθυνση προς Πυλαία και οι άλλες δύο προς Πανόραμα, σύμφωνα με το voria.gr.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τμήματος, η κίνηση των οχημάτων θα εκτραπεί εκεί και πάλι σε τρεις λωρίδες μοιρασμένες με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να καθαιρεθεί και η γέφυρα της ανόδου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από χθες, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στις 23:00 ξεκίνησε η 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Σύμφωνα με την Τροχαία:

– Από χθες έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Επίσης, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου και ώρα 06:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

– Από ώρα 09:00 έως ώρα 17:00 του Σαββάτου (10-01-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς). Συνιστάται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.