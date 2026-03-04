Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στις Αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο.
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Αυξήσεις στα καύσιμα πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν - Τι λέει ο πρόεδρος πρατηριούχων Ηρακλείου
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη - Πρόγνωση ανά περιοχή
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών προχώρησε η Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα που έκανε άγνωστος και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός εντός του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) που πραγματοποιεί ελέγχους.
Το τηλεφώνημα έγινε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
- Ο Άρης Betsson Κ18 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη (pics)
- Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
- Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Καύσιμα: Αυξήσεις πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν – Τι λέει ο πρόεδρος πρατηριούχων Ηρακλείου
- Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
- H OpenAI κέρδισε το Πεντάγωνο, τώρα θέλει όλο το ΝΑΤΟ
- Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
- «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις