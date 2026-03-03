«Η γη της ελιάς»: Συγκλονιστικό νέο επεισόδιο στο ΜΕGA

Ο Παυλής και η Δάφνη τα ξαναβρίσκουν, την ώρα που ο γάμος της Βασιλικής με τον Στέφανο περνάει σοβαρή κρίση.

Οι σχέσεις των ζευγαριών δοκιμάζονται ξανά. Η εμπιστοσύνη γίνεται το ζητούμενο για όλους, ενώ οι αποφάσεις που θα πάρουν θα καθορίσουν αν η αγάπη τους είναι αρκετή για να ξεπεράσουν τα εμπόδια ή αν θα οδηγηθούν σε οριστικές ρήξεις.

Ο Κωνσταντίνος, χωρίς υπεκφυγές, παραδέχεται στον Λυκούργο ότι αγόρασε καινούριο σπίτι και πως είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, γιατί ο έρωτάς του για την Ισμήνη έχει σβήσει.

Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος ζει έναν εφιάλτη, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία του πατέρα του στη Μάνη απειλεί να τινάξει την οικογένειά του στον αέρα. Παράλληλα, ο Τζον βρίσκει κάτι ύποπτο στην τσάντα της Αθηνάς και η ζήλια του προς τον Μιχάλη φουντώνει.

Ο Παρασκευάς χωρίζει οριστικά με τη Φρύνη και φεύγει από το σπίτι. Ο Αντώνης αντιμετωπίζει κατάματα τη γυναίκα που τον εκβιάζει: της δείχνει τη σκληρή του πλευρά και την προειδοποιεί πως δεν θα ενδώσει ξανά στις απειλές της.

Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι η αίτησή του για δουλειά στη Γερμανία εγκρίθηκε κι εκείνη αντιδρά έντονα καθώς δεν θέλει να εγκαταλείψει τη Μάνη. Η Δάφνη μένει άφωνη όταν βλέπει στην πόρτα της τον Παυλή. Η στιγμή που περίμεναν και οι δύο έφτασε.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου,

Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου,

Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη.

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

